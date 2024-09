86-Jähriger fährt mit Auto in Hochzeitsgesellschaft: Verletzte aus Raum Neu-Ulm

Ein 86-Jähriger ist in Oberbayern mit seinem Wagen in einen Biergarten gefahren und hat drei Gäste einer Hochzeitsfeier verletzt, einen von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann zunächst versucht, an einem Parkplatz neben dem Gasthof in Neubeuern im Landkreis Rosenheim auszuparken. Dann sei der Wagen am Mittwochabend, gege 18 Uhr, plötzlich nach vorn gefahren, habe unter anderem eine Laterne und ein Fahrrad überfahren und sei in eine Sitzgruppe im Biergarten geprallt.

Ein 24-Jähriger sei bei dem Unfall unter das Auto geraten. Dabei habe er schwere, aber „wahrscheinlich nicht lebensgefährliche Verletzungen“ erlitten, teilte ein Polizeisprecher mit. Andere Hochzeitsgäste hätten den Mann befreit.

Zwei weitere Gäste der Hochzeitsgesellschaft aus dem Raum Neu-Ulm hätten Schnittwunden und Prellungen erlitten, die ambulant versorgt worden seien. Ein Kriseninterventionsteam habe weitere Hochzeitsgäste betreut.

Nach Angaben der Polizei gab es keine Hinweise darauf, dass der 86-Jährige absichtlich mit dem Auto in den Biergarten gefahren sein könnte. Nach ersten Zeugenaussagen werde vielmehr dem Verdacht nachgegangen, dass der Fahrer wegen „einer falschen Bedienung“ des Fahrzeugs unabsichtlich nach vorn in den Biergarten fuhr. (dpa)