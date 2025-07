Lkw kracht gegen Ampelmast und verursacht erheblichen Schaden

Ein Lkw ist am Montagnachmittag in Neu-Ulm mit einem Ampelmast kollidiert. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Der 41-jährige Fahrer des Lkw war gegen 14.30 Uhr auf der Memminger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei soll er nicht bemerkt haben, dass der Kran des Lkw aufgrund eines technischen Fehler nicht vollständig eingefahren war. Dadurch war der Kran während der Fahrt zu hoch und stieß gegen die über ihm befindliche Ampelanlage.

Der Ampelmast wurde dabei stark beschädigt und verdreht. Die Ampel fiel aus und wird voraussichtlich auch für längere Zeit außer Betrieb sein. Den Sachschaden an der Anlage schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Lkw wird auf etwa 1000 Euro beziffert. (AZ)