Ungewöhnliche Belästigung: 81-Jährige greift jüngerer Frau in den Intimbereich

In Zügen sitzen Menschen eng an eng. Manche nutzen das aus, um andere zu belästigen – auch sexuell. In einem ICE am Hauptbahnhof Stuttgart soll sich aber etwas sehr Ungewöhnliches abgespielt haben: Eine 81-Jährige hat deutlich jüngeren Frau in den Intimbereich gegriffen. Das berichtet die Bundespolizei.

Sexuelle Belästigung beim Verstauen des Gepäcks

Das 47-jährige Opfer soll ihr Gepäckstück unter einem Sitz verstaut haben. Hierbei soll ihr die Hose etwas heruntergerutscht sein. Diesen Umstand habe die 81-jährige Tatverdächtige zum Anlass genommen, dem Opfer von hinten in den Intimbereich zu greifen. Die Tatverdächtige wurde durch die Bundespolizei noch im Zug gestellt. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. (AZ)