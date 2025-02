Einbrecher in der Kleingartenanlage

Einbruch im Schrebergarten: Irgendwann in den vergangenen zwei Wochen hat mindestens ein unbekannter Täter die Tür eines Geräteschuppens in einer Schrebergartenanlage in Unterelchingen aufgehebelt. Gestohlen wurde unter anderem eine Bohrmaschine, eine Handkreissäge und ein Ladegerät. Im Anschluss daran deponierte der Täter die Gegenstände am Eingang der Kleingartenanlage. Ein Zeuge bemerkte den vermeintlichen Unrat und verständigte den zuständigen Bauhof. Der sammelte die Gerätschaften ein und entsorgte sie zunächst in einem Container. Der Diebstahlschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. An dem Geräteschuppen entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich bei der Inspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer zu melden. (AZ)

