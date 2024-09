Zerstörungswut am Ulmer Bahnhof: Aufzüge zu den Gleisen kaputt

Das Glas hat Sprünge und die Edelstahl-Umrandung hat deutliche Beulen und Schrammen, doch die Türen schließen noch. Doch bald müssen die Aufzugstüren der beiden äußeren Aufzüge am Bahnhofssteg am Ulmer Hauptbahnhof ausgetauscht werden. Das sorgt für Behinderungen.

Wie die Stadt Ulm per Aushang am Hauptbahnhof und auf den Sozialen Medien mitteilt, seien durch „unsachgemäße Benutzung und mutwillige äußere Krafteinwirkung“ - so umschreibt das Unternehmen Vandalismus - an den Türen Störungen beim Schließvorgang aufgetreten. Die Türen seien nur „vorübergehend“ in Gang gesetzt worden, weitere Pannen würden drohen. Für eine vollständige und dauerhafte Reparatur sei der Austausch der Aufzugstüren erforderlich.

Ein Wegweiser zur eingeschränkten Barrierefreiheit. Foto: Oliver Helmstädter

Der Austausch aller Aufzugstüren erfolgt laut der Ulmer Stadtverwaltung ab Dienstag, 1. Oktober, und dauert etwa zwei Wochen. Während des Austauschs der Türen seien Aufzüge außer Betrieb. Eine frühere Reparatur der Aufzüge sei nicht möglich, weil kein Montagepersonal zur Verfügung steht.

Eingeschränkter Zugang am Ulmer Hauptbahnhof

Die Folge ist, dass die Barrierefreiheit für zwei Wochen eingeschränkt ist. „Ulm baut um“ schildert folgende Möglichkeiten, etwa mit einem Rollstuhl auf den Übergang zu gelangen:

Die Schäden an den Türen der Aufzüge am Ulmer Hauptbahnhof sind nicht zu übersehen. Foto: Oliver Helmstädter

Von der Innenstadt / Friedrich-Ebert-Straße her kommend gelangt man weiterhin über den südlichen Bahnhofszugang zum DB-Aufzug auf Gleis 1 und weiter mit dem jeweiligen DB-Aufzug zu dem gewünschten Bahngleis. Wer barrierefrei von der Innenstadt in die Weststadt möchte, ist auf Bus oder Straßenbahn ab der Haltestelle „Hauptbahnhof” angewiesen.

Die Container, in denen künftig am Ulmer Hauptbahnhof ein Kiosk und ein Bäcker unterkommen sollen, werden dieser Tage aufgestellt. Foto: Oliver Helmstädter

Mobilitätseingeschränkten Personen aus der Weststadt wird von der Bahn empfohlen, am Ehinger Tor mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Haltestelle „Hauptbahnhof“ zu fahren. Von dort gelangt man barrierefrei auf den Bahnhofssteg über den südlichen Bahnhofszugang und den DB-Aufzug auf Gleis 1.

In den Sozialen Netzwerken wird kritisiert, dass man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zwar barrierefrei zum Bahnhof komme, aber nicht zu den Gleisen. Es gibt zwar eine Unterführung ohne Stufen, aber die Rampe sei schon sehr steil. Auf eine von einem User gestellte Frage haben weder die Polizei noch die Ulmer Stadtverwaltung eine wirkliche Antwort: Welche Möglichkeiten gibt es, um eine Wiederholung dieser mutwilligen Beschädigungen zu vermeiden? (AZ/heo)