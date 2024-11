Die Entstehungsgeschichte von Veggy Go in Neu-Ulm ist keine einfache: „Aufgrund technischer Umstellung sind wir bis auf Weiteres geschlossen!“, stand bereits wenige Monate, nachdem Veggy Go in der Marienstraße vor zwei Jahren eröffnet hatte, an der Tür. Angekündigte Neueröffnungen wurden in der Folge wieder kassiert. Bis jetzt.

