Ein halbes Jahrhundert Vereinsgeschichte wurde kürzlich beim FV Gerlenhofen gefeiert: Die Kegelabteilung lud zur großen Jubiläumsfeier, und zahlreiche Sportler, Freunde und Gäste kamen, um diesen besonderen Anlass zu würdigen.

Heimmannschaft muss sich Bundesligisten geschlagen geben.

Bei angenehmen Temperaturen stand nicht nur die Geselligkeit im Vordergrund, sondern auch der sportliche Wettkampf. Den Auftakt bildeten zwei Freundschaftsspiele: Die Kegelfreunde AN Thal trafen auf die SpG Jedesheim/Klosterb., ehe das große Highlight folgte – der Bundesligist KC Schwabsberg gastierte beim FV Gerlenhofen 1. Trotz kämpferischer Leistung musste sich die Heimmannschaft geschlagen geben. Doch ein Glanzpunkt blieb in Gerlenhofen: Mit 625 Holz stellte Udo Bühler den besten Einzelspieler des Tages.

Auszeichnung für Josef Tobler und Reiner Lohrmann

Neben dem Sport stand auch die Würdigung langjähriger Verdienste im Mittelpunkt. Der Bayerische Sportkegler- und Bowlingverband (BSKV) nahm die Feier zum Anlass, gleich drei Ehrungen vorzunehmen: Für 50 Jahre Kegelabteilung FV Gerlenhofen sowie für zwei herausragende Persönlichkeiten. Mit der Ehrennadel mit Silberkranz und einer Urkunde wurden Josef Tobler und Reiner Lohrmann ausgezeichnet – zwei Männer, die die Abteilung entscheidend geprägt haben. Tobler war nicht nur Gründungsmitglied, sondern über zehn Jahre Sportwart, zudem Kreissportwart, Mitglied im Bezirksvorstand und 22 Jahre Vorstandsvorsitzender des FV Gerlenhofen. Lohrmann wiederum leitete über 30 Jahre die Kegelabteilung und trug maßgeblich dazu bei, dass sich der Kegelsport in Gerlenhofen fest etablierte. Ohne ihr Engagement wäre die Abteilung nicht das, was sie heute ist. So verband das Jubiläum Tradition, Gemeinschaft und sportliche Höchstleistungen – und machte deutlich, dass die Kegelabteilung im FV Gerlenhofen nicht nur auf eine stolze Vergangenheit zurückblickt, sondern auch mit Zuversicht in die Zukunft schaut.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!