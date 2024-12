Verfolgungsjagd nach Unfall beim Donaubad: Polizei jagt Jugendlichen

Am Samstagabend kam es auf dem Parkplatz des Donaubads, wie berichtet, zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht. An dem flüchtigen Auto waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Während der Flucht mussten mehrere Jugendliche zur Seite springen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden.

Wie es danach weiterging, teilt jetzt die Polizei mit: Am Sonntagmorgen verdichteten sich Hinweise auf den Abstellort des flüchtigen Autos. Eine Polizeistreife fand das Fahrzeug mit den gestohlenen Kennzeichen am Straßenrand in Ludwigsfeld. Das Auto war nicht zugelassen. Die gestohlenen Kennzeichen wurden sichergestellt und es erfolgte eine umfangreiche Spurensicherung.

Noch einmal gestohlene Kennzeichen angebracht

Kurz darauf wurde das Fahrzeug erneut mit anderen, ebenfalls gestohlenen Kennzeichen versehen. Ein Zeuge meldete dies der Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm wurde sofort entsandt. Auf dem Weg dorthin begegnete die Streife dem Fahrzeug in der Allgäuer Straße. Trotz Aufforderung hielt der Fahrer nicht an, sondern beschleunigte und setzte seine Flucht fort. In einer Seitenstraße ließ er das Auto stehen und flüchtete zu Fuß.

Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte in der Allgäuer Straße auf einen Tatverdächtigen. Der Jugendliche wird sowohl mit dem Vorfall auf dem Parkplatz des Donaubads als auch mit der späteren Flucht in Verbindung gebracht. Die Polizei ermittelt weiterhin zu den genauen Tatumständen, einschließlich der Herkunft des abgemeldeten Autos. Die bislang unbekannten Jugendlichen, die auf dem Parkplatz des Donaubads gefährdet wurden, sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)