Einkaufserlebnis pur: Das ist am verkaufsoffenen Sonntag in Ulm geboten

Einen erlebnisreichen Einkaufstag in der Ulmer Innenstadt gibt es am Sonntag, 6. Oktober: Dann ist Marktsonntag und die Geschäfte haben ab 13 Uhr geöffnet.

Der traditionelle Herbstmarkt mit allerlei Waren und Leckereien bietet ab 11 Uhr auf dem Münsterplatz ein breites Sortiment für Groß und Klein an. Von Antipasti, regionalen kulinarischen Spezialitäten, über Besen, Bürsten, Kräuter, Gewürze, Tee, Naturkosmetik, modischen Accessoires, Kurz- und Haushaltswaren sowie Lederwaren, bis hin zu Schmuck und Kleidung, ist für nahezu alle Interessen etwas dabei.

Der südliche Münsterplatz bietet zudem wieder eine ideale Kulisse für den Antik- und Kunsthandwerkermarkt. Zahlreiche Stände präsentieren bis hinter das Münster antike Schätze für Sammler und Liebhaber sowie handwerkliche Besonderheiten aus Holz, Keramik, Filz, Leder, Speckstein, Glas und vielem mehr.

Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte in der Ulmer Innenstadt ihre Pforten und laden zum entspannten Sonntags-Shopping ein. Herbsttrends, Sonderposten, kulinarische Angebote und Aktionen in und vor den Geschäften erwarten die Besucher der Innenstadt. Neu ist in diesem Jahr, dass sich der verkaufsoffene Sonntag bereits ab Freitag ankündigt und einzelne Aktionen über das ganze Wochenende die Innenstadt bereichern. Beispielsweise verköstigt das Galeria-Restaurant die Gäste in der Fußgängerzone und bei Damn Burger wird ebenfalls bereits am Freitag mit Drinks und Musik durchgestartet.

„Auch in diesem Jahr stehen bei uns wieder Familien sowie Kinder aller Altersgruppen im Mittelpunkt. Wir haben uns ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm überlegt, sodass es in der kompletten Ulmer City etwas zu sehen und zu erleben gibt. Erntemaschinen, Feuerwehrfahrzeuge, Karussells, Hüpfburgen, Kinderdisco und Showbühne sind nur einige der Highlights, die nicht nur die kleinen Gäste anziehen werden“, erklärt Sandra Walter, Citymanagerin in Ulm.

Der Turngau Ulm präsentiert auf der Münsterplatz-Showbühne mit den Turnvereinen aus Ulm und der Region die Vielfalt und das Können des Turnsports. Mehr als 350 Kinder und Jugendliche werden an diesem Tag wieder die Showbühne zum Leben erwecken. Auch das Ulmer Spatzenbähnle ist wieder mit dabei und fährt ab 13 Uhr zu jeder vollen Stunde bei Fotoprofi am Münsterplatz ab. Das Ulmer City Marketing bietet Groß und Klein eine kostenfreie Rundfahrt durch Ulm.

Anlässlich des 200. Geburtstages von Konrad Dietrich Magirus findet am verkaufsoffenen Sonntag eine Ausstellung auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz statt. Als Erfinder der Drehleiter („Ulmer Leiter“) und Gründer der Freiwilligen Feuerwehr Ulm, prägen seine Innovationen das Feuerwehrwesen bis heute weltweit. Dies zu Ehren werden Feuerwehrexponate von der Anfangszeit der Feuerwehrleitern bis hin zu modernster Technik ausgestellt. Ebenso sind die beiden Vereine zum Erhalt der historischen Fahrzeuge (Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr sowie das Magirus Iveco Museum) vor Ort. Für Familien wird von der Jugendfeuerwehr ein Spielprogramm präsentiert.