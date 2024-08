Polizei zieht alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr

Am Sonntag wurde gegen 3.25 Uhr ein Autofahrer in der Taubenstraße in Vöhringen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem 38-Jährigen eine verwaschene Aussprache festgestellt werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest gemacht. Dieser ergab laut Polizeibericht eine Alkoholisierung im Bereich einer Verkehrsstraftat.

Das Auto wurde in der Folge verkehrssicher abgestellt. Der Mann musste auf der Dienststelle eine Blutprobe entnehmen lassen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.