Schwerer Verkehrsunfall in Neu-Ulm: Vier Verletzte, erheblicher Sachschaden und Stau

Heftiger Unfall mitten in Neu-Ulm: Im Bereich des Augsburger-Tor-Platzes kam es am Samstagabend zu einem schwereren Verkehrsunfall. Wie sich nach Polizeiangaben herausstellte, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Auto und zwei Mitfahrern die Reuttier Straße in Richtung Augsburger-Tor-Platz. Zur gleichen Zeit befuhren sowohl eine 52-Jährige mit ihrem Pkw und ihrer Tochter als Beifahrerin, als auch ein 64-Jähriger mit seinem Wagen den Augsburger-Tor-Platz und wollten diesen in Richtung Reuttier Straße verlassen. Dann geschah es.

Während der Fahrt geriet der junge Fahrzeugführer aus gesundheitlichen Gründen in den Gegenverkehr und touchierte dort das Auto des 64-Jährigen. Im weiteren Verlauf prallte der Wagen des 19-Jährigen noch frontal gegen das Auto der 52-Jährigen. Durch den heftigen Frontalzusammenstoß wurde der Unfallverursacher selbst schwer, sein Mitfahrer mittelschwer, sowie die 52-Jährige ebenfalls mittelschwer und deren Tochter leicht verletzt.

Stau in Neu-Ulm nach Unfall

Alle am Verkehrsunfall beteiligten Personen mussten durch mehrere Rettungswagen und Notärzte in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Neben Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm, waren auch Beamte der zentralen Einsatzdienste, Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm, sowie Einsatzkräfte des Bayerischen und des Deutschen Roten Kreuzes am Einsatz beteiligt. Durch den Unfall kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich. (AZ)

