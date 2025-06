Verlosung: So gewinnen Sie Tickets für die Wiener Symphoniker auf dem Münsterplatz

Das weltweit gefeierte Klassikorchester Wiener Symphoniker kommt auch in diesem Jahr zum Open Air nach Ulm. Im Gepäck haben die Musikerinnen und Musiker diesmal sogar eine Uraufführung. Wir verlosen drei mal zwei Tickets für das Konzert am Sonntag, 13. Juli, auf dem Münsterplatz.

Dann wird Frank Wildhorns neuestes Werk, die Odessa Symphonie, erklingen. Der amerikanische Komponist hat unter anderem Musicals wie „Jekyll & Hyde“ und „Dracula“ verfasst und mit Künstlern wie Natalie Cole, Liza Minnelli, Sammy Davis jr. und David Hasselhoff zusammenarbeitete. Außerdem komponierte er die Donau Symphonie, zu der die Idee in Ulm entstanden war und die beim letztjährigen Klassik-Open Air auf dem Münsterplatz zu hören war.

So nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil

Heuer sollen dann die neue Odessa Symphonie und Suiten aus Wildhorns ebenfalls neuem Musical „EINSTEIN – the Matter of Time" und „Artus-Excalibur"auf dem Programm stehen. Wer dabei sein möchte, kann sich schon jetzt Karten im Vorverkauf sicher oder sein Glück in unserem Gewinnspiel versuchen. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Wiener Symphoniker" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist der 13. Juni. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.