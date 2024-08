Mehr als eine halbe Million Euro fürs Ulmer Münster - doch nötig wären zehn Mal so viel

Mehr als eine halbe Million Euro gibt es vom Land Baden-Württemberg für die Restaurierungsarbeiten am Ulmer Münster. „Wir sind immer sehr, sehr dankbar“, erklärt Münsterbaumeisterin Heidi Vormann. „Dies ist eine immense Summe, die wir hier bekommen und jeder Cent ist für uns wichtig.“ Sie sagt aber auch: „Wenn man sich die Schäden des Münsters ansieht und die Summe in Relation setzt, bräuchten wir aktuell zehn Mal so viel.“

