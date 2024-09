Beim Regionalmarkt in Nersingen stehen Gemeinschaft und die regionale Vielfalt im Rampenlicht

Der Regionalmarkt in Nersingen hat am Sonntag seine 20. Auflage gefeiert und war vom schönen Spätsommerwetter eindeutig begünstigt. Und so strömten spätestens am Mittag, als der Zweite Nersinger Bürgermeister Gerhard Jehle gekonnt das Fass anstach, die Feierlustigen in Scharen auf den Platz am Rathaus, um zu speisen, zu trinken, der Musik zu lauschen, Gespräche zu führen, aber auch um den zahlreichen Ständen, an denen verschiedene Produkte aus der Region angeboten wurden, einen Besuch abzustatten und vielleicht das eine oder andere Gewünschte zu ergattern.

