76-Jährige aus Vöhringen wird Opfer von Betrüger: Fünfstellige Summe verloren

Eine 76-Jährige aus dem Raum Vöhringen ist Opfer von Betrügern geworden. Sie fiel auf einen Schockanruf herein und übergab eine mittlere fünfstellige Summe an einen unbekannten Geldabholer.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ereignete sich der Schockanruf am Mittwochnachmittag. Zunächst hörte die 76-Jährige nur eine weibliche Stimme am Telefon, die weinerlich angab, dass sie bei der Polizei festgehalten werde. Der Seniorin wurde suggeriert, dass es bei der Anruferin um die Stimme ihrer Tochter handelt und diese einen Autounfall mit zwei getöteten Menschen verursacht habe.

In dieser Schocksituation glaubte die 76-Jährige, dass ihre Tochter tatsächlich am Hörer war, welche nun dringend Hilfe benötigte. Am Telefon meldete sich daraufhin eine andere Frau und gab an, dass die Tochter wegen ihres schuldhaften Handelns ins Gefängnis müsse - es sei denn, die Geschädigte bezahle eine mittlere bis hohe fünfstellige Bargeldsumme als Kaution.

Die 76-Jährige bot an, eine mittlere fünfstellige Summe in bar zu bezahlen. Im weiteren Verlauf des Telefonats erklärten die Betrüger der Frau, wie die Geldübergabe ablaufen wird. Letztlich übergab die Frau das Geld an einen Abholer. Erst als die Geschädigte die Tochter nach erfolgter Übergabe selbst kontaktierte, flog der Schwindel auf und die 76-Jährige realisierte, dass sie Opfer von Trickbetrügern wurde.

Nicht der erste Vorfall dieser Art. Im Jahr 2023 registrierte das für den Kreis Neu-Ulm zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten 690 Fälle von Schockanrufen. In 21 Fällen waren die Täter hierbei erfolgreich. Insgesamt erbeuteten sie eine Summe von etwa 870.000 Euro. In diesem Jahr kam es bislang zu knapp 420 Betrugsversuchen, wovon 25 mit einer Gesamtschadenssumme von knapp 1,2 Millionen Euro erfolgreich waren. (AZ)