Während sie im Garten arbeitete: 88-jährige Vöhringerin wird bestohlen

Über eine angelehnte Terrassentür hat sich eine unbekannte Person am Dienstag Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in der Straße „Zur Säge“ in Vöhringen verschafft, als die 88-Jährige gerade in ihrem Garten beschäftigt war. Wie die Polizei mitteilt, entwendete sie oder er dort die Geldbörse der Frau. Die Polizei bittet Personen, die am Dienstagnachmittag etwas Verdächtiges in der besagten Straße gesehen haben, sich telefonisch unter der 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

