Trotz Gefahr durch Automatensprenger: Bank hält an Geldautomaten fest

So spektakulär wie die Taten, so sind auch die Folgen: Im Juli vergangenen Jahres hatten Gauner Geldautomaten in den Raiffeisen-Bankfilialen Vöhringen und Altenstadt aufgesprengt. Doch dabei nahmen die Gebäude massiven Schaden. Die Niederlassungen können vermutlich erst im Sommer wieder eröffnet werden. Das hat einerseits mit neuen Sicherheitsvorkehrungen zu tun, aber auch mit massiven Lieferproblemen. Wäre es angesichts der Gefahr durch die organisierten Automatenknacker nicht billiger, die Geldscheinspender ganz abzuschaffen, schließlich zahlen immer mehr Menschen bargeldlos? Auf keinen Fall, beteuert Helmut Graf, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Schwaben Mitte: „Solange es Bargeld gibt, gibt es Geldautomaten. Wir haben da in unserem ländlich strukturierten Gebiet auch eine moralische Verpflichtung. Bargeld ist unseren Kunden wichtig.“

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Raiffeisenbank Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Automat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis