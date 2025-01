An der A7: ein Unfall mit großer Wirkung

Am Samstagvormittag hat sich auf der Kreisstraße NU14 bei der Autobahnanschlusstelle Vöhringen ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden diverse Fahrzeuge demoliert und eine Frau verletzt. Der 50 Jahre alte Unfallverursacher war auf der Kreisstraße in Richtung Weißenhorn unterwegs. Als er ein Auto zu spät bemerkte, das wegen des Verkehrs vor ihm anhalten musste, wich er in Richtung Gegenverkehr aus und rammte dabei einen entgegenkommenden Wagen. Wegen der Kollision schleuderte er noch gegen ein Verkehrszeichen und einen weiteren Pkw, während der Unfallgegner in den Grünstreifen geschleudert wurde und ein Rad verlor. Doch genau dieses Rad beschädigte ein Auto, das auf dem Pendlerparkplatz neben der Unfallstelle abgestellt war. Außerdem wurde laut Polizei diverser Schmutz auf weitere abgestellte Fahrzeuge geschleudert. Ob sie dadurch beschädigt wurden, muss noch ermittelt werden. Der 50-jährige Unfallverursacher bekam beim Zusammenstoß Atemprobleme, weil sein Airbag auslöste. Die restlichen Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizeiinspektion Illertissen leitete ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Unfallverursacher ein. Sie bittet weitere geschädigte Besitzer der geparkten Pkw, sich bei der Inspektion unter der Nummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis