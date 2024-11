Angetrunkene Pkw-Lenkerin begeht Fahrerflucht

Am Freitag hat eine angetrunkene Autofahrerin einen Unfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Wenig später wurde sie von der Polizei gestellt.

Gegen 16:45 Uhr rangierte eine 59-jährige Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug in der Memminger Straße in eine Parkbucht. Sie war noch nicht ganz fertig, ihr Wagen ragte noch einige Zentimeter in die Straße, als sich von hinten eine 60-jährige Autofahrerin näherte. Als sie an dem Wagen der 60-Jährigen vorbeifuhr, kam es zum Streifzusammenstoß. Doch ohne anzuhalten, setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt fort. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei traf die Frau an der Wohnanschrift an. Die Beamten rochen bei hr gleich eine „Fahne“. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert, der deutlich über 1,1 Promille lag. Deshalb wurde eine Blutentnahme zur genauen Bestimmung des Alkoholwerts veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Die Unfallverursacherin erwartet jetzt eine Anzeige wegen einer alkoholbedingten Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Fahrerflucht. (AZ)