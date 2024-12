Auto landet bei Vöhringen an einem Baum

Zwei leicht verletzte Personen und ein Totalschaden sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Ulmer Straße in Vöhringen in der Nähe des dortigen Gewerbegebietes ereignet hat.

Laut Polizei fuhr ein Vater mit seinem Sohn am nördlichen Ortsende von Vöhringen von der Staatsstraße 2031 her aus Norden kommend in die Ulmer Straße ein. Nach etwa zweihundert Metern kam er aus bislang unklarer Ursache nach rechts auf die Böschung und prallte nach rund 20 Metern Schrägfahrt auf der Böschung gegen einen Baum, sodass der Opel um 90 Grad gedreht wurde. Beide Fahrzeuginsassen erlitten dem ersten Anschein nach leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst untersucht und versorgt.

Die Feuerwehr Vöhringen sicherte die Unfallstelle ab und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich; der Verkehr konnte zweispurig vorbeifließen, sodass es keine Behinderungen gab.Nähere Angaben zur Ursache oder zum Sachschaden sind noch nicht bekannt. (wis)