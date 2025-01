Frau wird bei Auffahrunfall im Berufsverkehr leicht am Knie verletzt

Am Freitagmittag hat sich auf der A7 bei Vöhringen in Fahrtrichtung Ulm ein Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person ereignet. Laut Polizei hatte ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Raum Neu-Ulm übersehen, dass der Verkehr bei hohem Aufkommen stockte. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands fuhr er dem vorausfahrenden Wagen, welcher verkehrsbedingt bremste, hinten auf.

Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 9000 Euro

In diesem wurde die Beifahrerin durch den Aufprall leicht am Knie verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 9000 Euro. (AZ)