"Wir hatten Angst": Razzia der Polizei gegen illegales Glücksspiel in Vöhringen und Illertissen

Gegen Mitternacht fährt die Polizei mit einem Großaufgebot vor. Etwa 30 Kräfte sollen es gewesen sein. Im Fokus steht es eine Sportsbar samt Wettbüro in Vöhringen in der Nähe des Bahnhofs. Der Eigentümer der Immobilie wohnt mit seiner Familie selbst im betreffenden Gebäude. Die Razzia habe ihn aus dem Bett gerissen. „Wir haben schon Angst gehabt“, sagt er am Tag danach. Auskünfte darüber, was los ist, habe er von den Beamten vor Ort nicht bekommen. Erst Stunden später erfolgte eine offizielle Mitteilung der Behörden. Unserer Redaktion wurde Wochen zuvor schon über zwielichtige Zustände in jenem Objekt berichtet. Auch in Illertissen kam es zur Razzia.

