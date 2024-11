Junge Talente bringen besondere Instrumente zum Klingen

Ist ein Konzert der Eckstein-Stiftung im Wolfgang-Eychmüller-Haus angesagt, sind Tickets am Abend Mangelware. Unter der musikalischen Leitung von Alexander Grotov ist ein einzigartiges Ensemble entstanden, das sich allein schon durch die Zahl der Mitwirkenden Kammerorchester nennen kann. Das Programm an diesem Abend weist 16 Werke auf. Am Beginn steht der 1. Satz Präludium aus der „Holberg-Suite“ von Edvard Grieg mit gefälligem weichen Klanggefüge.

Ursula Katharina Balken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Violine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis