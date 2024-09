Lachen auf Schwäbisch: Dodokay kommt nach Vöhringen

Seine schwäbischen Parodien haben im Ländle und darüber hinaus Kultstatus erreicht. Auf der Videoplattform Youtube begann die Comedykarriere von Dominik Kuhn alias Dodokay. Im Oktober ist der Reutlinger im Vöhringer Wolfgang Eychmüller Haus zu Gast. Tickets gibt es im Vorverkauf – oder mit etwas Glück in unserem Gewinnspiel.

Eigentlich sei alles aus Versehen passiert, lässt Dodokay über seine Karriere verlauten. Erst habe er auf Youtube und Co. Darth Vader, Barack Obama, dem deutschen Bundestag und noch vielen anderen Schwäbisch beigebracht und dann ist er 2014 auch noch mit einer eigenen Stand-UpComedy-Show auf der Bühne gelandet. Seitdem rase der Dodokay-Zug „weltweit durch ganz Schwaben“ und hält dabei an so vielen Stationen wie möglich.

Vor gut zehn Jahren betrat Dodokay erstmals eine Livebühne: „Des isch doch klar, dass die neue Show ‚I bin’s selber‘ das Jubiläum feiert!“ Im Gepäck hat Dodokay brandneue Synchros, aber die Tour ist auch ein Anlass, um auf zehn Jahre Bühne zurückzublicken. Neben Highlights aus dieser Zeit will Dodokay auch Antworten auf neue brennende Fragen liefern, die niemand gestellt hat: Warum sagen Schwaben meistens das Gegenteil von dem, was sie denken? Was macht eigentlich der SV49? Wer spricht die ganzen Stimmen in den Videos? Isch’s d’r Dodokay selber?

So nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil

Am Sonntag, 6. Oktober, ist Dodokay um 18 Uhr in Vöhringen zu Gast. Karten gibt es unter reservix.de. In unserem Gewinnspiel haben Leserinnen und Leser die Chance auf insgesamt 3 mal 2 Tickets. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine Mail mit dem Betreff „Dodokay“ an gewinnspiel@illertisser-zeitung.de. Die Gewinner werden dann ebenfalls per Mail benachrichtigt und können sich ihre Karten am Aufführungstag an der Abendkasse abholen. Einsendeschluss ist der 15. September. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)