Mann belästigt Jugendliche am Illerzeller Waldsee sexuell

Der Mann parkt sein Auto neben zwei jungen Frauen und fragt eine, "ob Sie Lust hätte". Dabei hatten die beiden schon vorher versucht, ihm aus dem Weg zu gehen.

Eine 18-Jährige und ihre 17-Jährige Freundin saßen am Freitagabend im Auto am Waldsee in Illerzell und unterhielten sich. Den beiden fiel ein Mann auf, der sie auffällig anschaute. Die Frauen vermuteten, dass er in seinem Auto Pornofilme auf dem Handy ansah. Unangenehm berührt, suchte sich das Duo einen anderen Parkplatz – der Mann folgte den beiden Frauen und sprach die Jüngere an.

Er stellte seinen älteren, silbernen Wagen direkt neben das Auto der 18-Jährigen, stieg aus und fragte die 17-Jährige, ob sie Lust hätte. Als diese verneinte, stieg der Mann wieder ein und die Frauen verließen den Parkplatz. Noch am gleichen Tag wandten sie sich an die Polizeiinspektion in Illertissen. Dort beschrieben sie den Mann als etwa 40 bis 50 Jahre alt, mit schlanker Statur, westeuropäisch, sehr hellen blonden kurzen Haaren mit Neigung zur Glatze und blauen Augen. Der Mann trug ein rotes Oberteil und eine rote Hose, vermutlich Arbeitskleidung. Das Kennzeichen seines silbernen Kleinwagens ist nicht bekannt. Mögliche Zeugen und Zeuginnen des Vorfalls sowie Menschen, die das Auto oder den Fahrer kennen, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07303/9651-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)