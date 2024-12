Max Uthoff zu Gast im Vöhringer Kulturabo

Eine Studie hat ergeben, dass die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von Internetnutzern für einen bestimmten Inhalt bei 2,5 Sekunden liegt. Das Lesen dieses Satzes hat circa 4 Sekunden gedauert. Ich dürfte Sie also schon verloren haben, schreibt Kabarettist Max Uthoff an sein Publikum gewandt. Da er also nicht davon ausgeht, dass irgendwer seinen Werbetext zu Ende liest, erklärt er weiter nur für sich, worum es in seinem Programm nicht geht: Um Studien nämlich, die sich mit der durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne von irgendjemand beschäftigten.

Worum es tatsächlich geht in „Alles im Wunderland“? Uthoff schreibt: Vielleicht um den Tod, Kaninchenlöcher und die Frage, wie wir das alles eigentlich aushalten? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht um die Frage, wer nutzloser für diese Gesellschaft ist, der Rechtsanwalt oder die FDP-Wählerin? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht lüfte ich dann das Geheimnis, ob es sich bei diesem Pressetext nur um den schamlosen Versuch handelt, Sie neugierig zu machen und Ihnen Ihre Barschaft aus der Tasche zu ziehen. Vielleicht aber auch nicht.

Max Uthoff lässt sein Publikum im Unklaren, hofft aber dennoch auf viele Gäste am Samstag, 14. Dezember im Vöhringer Kulturzentrum. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Vöhringen, Bücherwelt Senden, Dietrich-Theater Neu-Ulm sowie im Internet unter www.reservix.de. (AZ)