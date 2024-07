Täter nach Automaten-Sprengung weiter auf der Flucht: „Hat sich nicht gelohnt“

Die Scherben sind aufgekehrt, die zerstörten Fenster der Bank mit Holzplatten provisorisch verkleidet. Nach der Sprengung zweier Geldautomaten in Vöhringen richtet der Vorstand der Raiffeisenbank Schwaben-Mitte den Blick nach vorn. „Die Gefühlslage hat sich wieder beruhigt. Wir haben in den Modus umgeschaltet: Wie stellen wir Vöhringen wieder her“, sagt Bank-Vorstand Matthias Kohl. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes (LKA) Bayern nach den Tätern dauern derweil an, die vier Männer gelten weiter als flüchtig. Während zum hiesigen Fall neue Details bekannt werden, wird anderswo im Freistaat schon der nächste Geldautomat in die Luft gejagt.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

LKA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis