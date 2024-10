Unfall in Illerzell: Auto knallt in eine Hauswand

Kurz vor 9.45 hat sich am Mittwoch im Vöhringer Stadtteil Illerzell ein Verkehrsunfall ereignet, dessen Hergang laut Polizei noch nicht ganz geklärt ist. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 53-jähriger Mann mit seinem VW-Golf auf der Hauptstraße in Richtung Norden unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache – möglicherweise war bei dem Fahrer plötzlich ein gesundheitliches Problem aufgetreten – kam der Wagen nach rechts in die Einmündung des Edelweißweges ab.

Aus der Hauswand brechen Ziegelsteine

Dort prallte er zunächst gegen eine Hecke und schleuderte dann gegenüber in den gepflasterten Vorplatz eines Wohnhauses. Das Fahrzeug fuhr dort knapp an der davor angebauten Garage vorbei und knallte frontal gegen die Hauswand, sodass einzelne Ziegelsteine aus der Wand brachen. Das Auto wurde an der Front beschädigt.

Durch sämtliche ausgelösten Airbags wurde der Fahrer so geschützt, dass er nur leichte Verletzungen erlitt. Die Feuerwehren aus Illerzell, Vöhringen und Wullenstetten, die mit der Meldung alarmiert worden waren, dass eine Person im Auto eingeklemmt sei, konnten bald wieder abrücken, da dies nicht der Fall war. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden an Auto und Haus mit rund 15.000 Euro an. (wis)