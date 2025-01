Unfall mit Radlerin – wegen eines Falschparkers

An einer Vöhringer Grundschule stieß eine Autofahrerin mit einer Radlerin zusammen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zwischenfall gegen 13:10 Uhr. Eine 26 Jahre alte Frau parkte mit ihrem Auto aus dem Parkplatz der Grundschule aus. Dabei übersah sie wegen eines Falschparkers eine 13-jährige Pedelec-Fahrerin, die durch den Zusammenstoß stürzte. Die 13-Jährige verletzte sich leicht an der linken Wade und brauchte vor Ort keine ärztliche Behandlung. Es entstand leichter Sachschaden am Auto sowie am Rad. Eine Polizeistreife verwarnte anschließend den Falschparker. (AZ)

