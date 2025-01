Vöhringen – die Stadt unterm Regenbogen

Die Titelseite bietet gleich einen Blickfang und gibt auch ein Rätsel auf: Was bedeuten die zwei kreisrunden Scheiben? Die eine hauchzart und transparent, die darunter liegende ist vielschichtig deutbar. Handelt es sich um einen Schokoladentaler mit lädierter Oberfläche, eine runde Münze mit kryptischen Zeichen oder ist es einfach nur moderne Deko? Eine Lupe ist hilfreich, um die Botschaft zu entschlüsseln. Dann entdeckt man den Kosmos der Stadt aus ungewohnter Perspektive, so ein wenig der Erdkrümmung angeglichen. Mit diesem Hingucker präsentiert sich die Broschüre der Stadt Vöhringen. 2009 war sie erstmals erschienen und ist nun komplett überarbeitet worden.

Das Titelbild der Broschüre ist einem Zufall zu verdanken

Wie dieses Foto zustande kam, ist die Geschichte des glücklichen Zufalls. Thomas Kempf – im Impressum als Fotograf aufgeführt, der bei den Aufnahmen oft seinen Sohn Leroy an seiner Seite hatte – sah nach einem heftigen Regenguss aus dem Fenster und erblickte einen weitgespannten Regenbogen, wie er nur selten zu sehen ist. Ein Griff zur Drohne, dann raus ins Freie, denn Eile war geboten. Regenbogen haben bekanntlich nur eine begrenzte Haltbarkeit. „Ich machte mit dem Kugelpanorama, das in der Fernsteuerung direkt zu dem abgedruckten Bild zusammengerechnet wurde, Fotos und daraus wurde das Titelbild“, erklärt er.

Was an der Broschüre auffällt, sind die überaus zahlreichen Fotos, die einen Eindruck einer lebendigen Stadt vermitteln – von den verschiedenen Facetten des Wolfgang-Eychmüller-Hauses über faszinierende Naturaufnahmen bis hin zum mit allen technischen Raffinessen ausgestatteten Fahrzeug, das TV-Kamera Einblicke in die Unterwelt gewährt.

Vöhringen – eine junge und lebendige Stadt

Für Bürgermeister Michael Neher war es wichtig, „dass sich mit dem Heft Einblicke in unsere junge, reizvolle und lebendige Stadt öffnen.“ Auf 50 Seiten gewinnen vor allem Neubürgerinnen und Neubürger einen Eindruck von Vöhringen, die Broschüre dient zudem als hilfreicher Wegweiser durch die Verwaltung im Rathaus und ist überhaupt als Nachschlagewerk für nützliche Informationen dienlich.

Die ersten Seiten vermitteln „Zahlen auf einen Blick“ – von der Postleitzahl bis über die Angabe von Entfernungen zu benachbarten kleinen und großen Städten. Dass Vöhringen durch Städtepartnerschaften mit Hettstedt/Deutschland, Vizille/Frankreich und Venaria Reale/Italien verbandelt ist, gehört gleich an den Anfang. Damit will die Stadt deutlich machen, dass man europäisch denkt. Zumal ein Konzern mit Weltgeltung – die Wieland-Werke – in Vöhringen präsent ist. Dem Vereinsleben wird viel Raum gegeben, immerhin hat Vöhringen mit dem Sportclub den größten Verein im Landkreis etabliert. Bedacht wurde auch die Kultur, die sich nach dem Bau des Kulturzentrums in den verschiedensten Facetten zeigt.

Vöhringen ist ein interessanter Wirtschaftsstandort

Dass die Kommune als Wirtschaftsstandort interessant ist, dazu tragen günstige Verkehrsanbindungen bei. Straßen, Autobahn, Schienenverkehr sind auch für mittelständische Betriebe ein Anreiz, sich in neu ausgewiesenen Gewerbeflächen niederzulassen.

Bemerkenswert ist die Einwohnerentwicklung. Im Januar 2015 lebten 12.000 Menschen in Vöhringen, im gleichen Monat zehn Jahre später sind es bereits 14.360. Von 2015 bis 2025 wurden 1.262 Babys geboren. Das Heft wurde jedem Haushalt zugestellt.