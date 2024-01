Vöhringen

Vöhringen wird zu Graceland: Eine umjubelte Verneigung vor Simon & Garfunkel

Plus Das Duo Graceland Thomas Wacker und Thorsten Gary bringt die Siebzigerjahre zurück und wird für "Simon & Garfunkel Tribute" im Wolfgang-Eychmüller-Haus gefeiert.

Von Ursula Katharina Balken

Der Saal bebt, 650 Besucher hält es nicht auf ihren Plätzen, tosender Beifall, Rufe nach Zugaben, die Stimmung kocht - das Duo Graceland hat's wieder voll drauf. Zum dritten Mal sind sie in Vöhringen, 2019 war das bislang letzte Mal, aber es wird nicht dabei bleiben. Sie sind schon für das kommende Jahr Anfang Februar gebucht. Was macht die beiden Jungs Thomas und Thorsten so anziehend?

Es sind die unvergessenen Songs und Balladen von jenem legendären Folkrock-Duo Simon & Garfunkel, zeitlos und immer wieder schön. Die Musik kommt mit Empathie von der Bühne, das scheint das Geheimnis des Graceland Duos zu sein. Schon nach dem ersten Song haben die beiden Musiker die Zuhörer am Haken. Man spürt geradezu das Verlangen nach "A Heart in New York", "Scarborough Fair", "50 Ways To Leave A Lover" und "Bridge Over Troubled Water." Das Publikum wird nicht enttäuscht.

