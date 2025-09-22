Vollsperrung auf der A7: Autobahn wegen Bauarbeiten für zwei Nächte gesperrt

Die Abschlussarbeiten an der Autobahnüberführung zwischen Holzheim und Finningen sorgen in den kommenden Tagen für mehrere Vollsperrungen auf der A7: In der Nacht von Dienstag, dem 23. September, auf Mittwoch wird die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg zwischen dem Autobahndreieck Hittistetten und der Anschlussstelle Nersingen gesperrt. In der darauffolgenden Nacht erfolgt die Sperrung auf derselben Strecke in Fahrtrichtung Füssen.

Im Oktober vergangenen Jahres wurde die alte Autobahnbrücke zwischen Holzheim und Finningen abgerissen. Nun sind die Bauarbeiten abgeschlossen – die neue Brücke steht und das Gerüst wird abgebaut. Dadurch kommt es in zwei aufeinanderfolgenden Nächten zur Vollsperrung der A7. Ab Dienstag, dem 23. September, wird die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg zwischen dem Autobahndreieck Hittistetten und der Anschlussstelle Nersingen von 22 Uhr bis 5 Uhr gesperrt.

Umleitungen: So kommen Sie trotz Sperrung der A7 an Ihr Ziel

Der Verkehr wird über die B28 in Richtung Neu-Ulm umgeleitet. In Neu-Ulm erfolgt die Weiterleitung über die B10/Europastraße zur Autobahnauffahrt bei Nersingen. Wer aber beispielsweise von Senden aus über die A7 in Richtung Füssen fahren möchte, muss die Anschlussstelle in Vöhringen nutzen, da die Auffahrt in Richtung Füssen beim Autobahndreieck Hittistetten gesperrt ist.

Auch, um von Senden oder Vöhringen über die Autobahn in Richtung Würzburg zu fahren, empfiehlt es sich, die B28 in Richtung Neu-Ulm zu nutzen, um dort über die B10 auf die A7 zu gelangen. Alternativ führt eine weitere Umleitung über die Illerberger Straße nach Weißenhorn und Pfaffenhofen bis zur Anschlussstelle Nersingen.

Vollsperrung auf der A7 in Richtung Füssen: So fahren Sie am besten

Am Folgetag, Mittwoch, den 24. September, wird die A7 zwischen 22 und 5 Uhr auf der derselben Strecke in Richtung Füssen gesperrt. Hier verläuft die Umleitung über die B10 nach Neu-Ulm und über die B28 bis zum Autobahndreieck Hittistetten. Nach Würzburg ist die Strecke uneingeschränkt fahrbar. (AZ)