Von Roblox bis Tiktok: Was Eltern wissen müssen, um ihre Kinder im Internet zu schützen

Es dauert gar nicht so lange, bis Kinder über die sozialen Medien in die dunkelsten Ecken des Internets vorstoßen. Über die Algorithmen, mit denen sie Seiten ihre Inhalte streuen, finden Beiträge mit Gewalt, Mobbing und sexuellen Inhalten ganz leicht den Weg auf jedes Smartphone – auch wenn es einem Grundschüler gehört. Silke Müller war Schulleiterin und kennt die Probleme, die Smartphones und das Internet in die Schulen trugen. Ihr Vortrag ist auch ein Blick in den Abgrund.

Lange Schlange vor der Fuggerhalle Weißenhorn

Dass Silke Müllers Engagement als Aufklärerin dringend benötigt wird, zeigt das große Interesse von Eltern, teils auch von Großeltern, an ihrem Vortrag. Der sollte um 19 Uhr in der Weißenhorner Fuggerhalle beginnen, doch da war noch eine lange Schlange vor dem Einlass. Helfer stellten kurzfristig noch ein paar Stühle mehr auf. Obwohl Müller mit diesem Thema in den vergangenen anderthalb Jahren schon drei Mal im Landkreis Neu-Ulm zu Gast war, war der Andrang noch immer riesig. Eventuell fühlen sich manche Eltern auch durch Müllers etwas provokant formulierten Vortragstitel zum Handeln gedrängt. Der lautet „ChatGPT, TikTok und Co – Die Ahnungslosigkeit von Erwachsenen als Gefahr für Kinder?“ und ist von Müller durchaus ernst gemeint.

Sie ist fest überzeugt, dass Eltern Bescheid wissen müssen, über das, was im Netz passiert und was dort möglich ist, um ihre Kinder angemessen in der Nutzung von Smartphone und Social Media begleiten zu können. Eines ihrer dringendsten Anliegen an die Eltern: Jede App, jedes Netzwerk, jedes Onlinegame, das Kinder nutzen, sollen sich die Eltern vorher persönlich anschauen, sich Accounts anlegen und damit vertraut machen. Denn selbst hinter vermeintlich harmlosen Fassaden, kann sich auch Übles verbergen, wie das Beispiel der beliebten Spieleplatform Roblox zeigt, die insbesondere auch bei Kindern unterhalb des Teenageralters beliebt ist. Neben vielen harmlosen Spielen dringt man dort auch schnell und im Falle von Kindern auch unbeabsichtigt in virtuelle Räume vor, die wenig mit kindlichem Spielspaß zu tun haben. Da geht es dann etwa darum, sich im virtuellen Raum gegenseitig zu töten und die Leichen bestmöglich zu verstecken. Neben diesen gewaltverherrlichenden gibt es ebenso sehr explizite sexuelle Inhalte.

Suizid nach Mobbing im Internet

Sobald es auch in die sexuelle Richtung geht, geht für Kinder eine weitere Gefahr aus. „Für Pädokriminelle ist das Netz zu einem Schlaraffenland geworden“, sagt Müller. Einerseits können sie die Kinder mit leicht zu fälschenden Profilen ansprechen, ihr Vertrauen gewinnen und so an Informationen zu Schulweg, Freunden und Wohnort gelangen. Informationen, die sie später auch zur Erpressung einsetzen können. Andererseits ist das Netz, in dem Selfies, Familienfotos und lustige Alltagsszenen auch von Eltern oft bedenkenlos und frei geteilt werden, ein Selbstbedienungsbuffet. Mithilfe von KI werden aus einem einzigen harmlosen Schnappschuss ganz schnell pornografische Inhalte generiert – entweder von Pädokriminellen oder auch von Mitschülern, die diese Bilder zum Mobbing einsetzen. Erst dieses Jahr hat sich ein Mädchen in Hamburg selbst getötet, weil es sich bei dieser perfiden Art von Mobbing nicht mehr anders zu helfen wusste. Im Übrigen finden Kinder auch ganz leicht Anleitungen für Suizid im Netz. Im wahrsten Sinne des Wortes fatal, wenn man die Erhebungen diverser Institute zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mitbedenkt.

Tiktok-Challenges enden im schlimmsten Fall auch tödlich

Schmid schildert darüber hinaus diverse Tiktok-Challenges, die aufgrund von Unfällen immer wieder tödlich enden. Bekanntes Beispiel der vergangenen Jahre war die Blackout-Challenge, bei der es darum geht, sich durch eine Verknappung der Sauerstoffzufuhr in die Bewusstlosigkeit zu bringen. Warum warnt Silke Müller, die sich als Expertin durchaus für generelle Smartphoneverbote an Schulen oder gesetzlich verankerte Altersbegrenzungen für Social Media ausspricht, die Eltern, Smartphoneverbote im Privaten oder als erzieherische Strafmaßnahme einzusetzen?

Wie gravierend sind die Probleme durch Social Media und Co. in der Region? Darüber diskutiert das Podium in der Fuggerhalle. Foto: Alexander Kaya

„Ihr Handy zu verlieren, ist eine Urangst der Kinder und Jugendlichen“, erklärt Müller. Wer damit droht, verspiele das Vertrauen der Kinder. Wenn es dann darauf ankommt, weil sie auf ihrem Handy mit etwas konfrontiert werden, das sie verstört oder überfordert, gehen sie damit nicht zu ihren Eltern. Sie könnten ihnen das Handy dann ja ganz wegnehmen. Müller plädiert für strenge Regeln zur Bildschirmzeit oder dafür, einzelne Apps zu verbieten. Die Einhaltung der Regeln sollten sie dabei nicht nur über technische Hilfsmittel wie der Kindersicherungsmodus oder ähnliches kontrollieren. „Die Kinder sind clever. Sie finden immer Wege, das zu umgehen.“

Schülerin aus Pfuhl fordert mehr Aufklärung an Schulen

In einer Podiumsdiskussion nach dem Vortrag diskutierte Müller, moderiert von Harry Kist, in einer Podiumsdiskussion mit einer Schülerin, einer Mutter, einem Polizeihauptkommissar und einem Suchtberater aus der Region. Das Gespräch zeigte schnell, dass die von Müller geschilderten Gefahren durchaus universell sind. Wo man sich früher im ländlicheren Raum mit seiner Familie vielleicht noch etwas geschützter fühlen konnte, dringt das World Wide Web mit all seinen Problemen auch hier bis in die Kinderzimmer vor. Mark Schmid von der Kripo Neu-Ulm sagte: „Alles, was Silke Müller beschrieben hat, kann ich für hier genauso bestätigen.“ Schmid ist für die Polizei auch präventiv tätig und geht an Schulen, um aufzuklären.

Etwas beruhigen konnte da der Beitrag von Schülerin Sophia Braig. Selbst für die 17-Jährige waren einige der von Müller vorgestellten Apps und Seiten neu. Müller dazu: „Nicht jedes Kind wird im Netz mit dem Schlimmsten konfrontiert. Aber die Gefahr ist immer da. Deshalb müssen Eltern Bescheid wissen.“ Braig wünschte sich an dieser Stelle auch mehr Aufklärung für die Kinder und Jugendlichen selbst und sieht auch die Schulen mehr in der Pflicht. Sie sagte: „Nur weil wir damit aufgewachsen sind, heißt das nicht, dass wir automatisch alles kennen.“

Info: Silke Müller hat mit „Wer schützt unsere Kinder?“ und „Wir verlieren unsere Kinder!“ auch zwei Bücher zu diesem Thema veröffentlicht.