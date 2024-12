In Wain entstehen nun neue Bücher

Das Schreiben war Christoph Fromm immer wichtig. So wichtig, dass er es zu seinem Beruf gemacht hat. Anfang der 1980er begann er, Drehbücher zu schreiben. Seine Arbeit wurde mit dem Deutschen Drehbuchpreis, einem Grimme-Preis und einem Emmy belohnt. Obwohl er also durchaus erfolgreich in seinem Job war, wollte Fromm nicht mehr nur Drehbücher schreiben und gründete den Primeroverlag, mit dem er im Juli dieses Jahres von München nach Wain umzog. Damit hat sich Fromm einen Traum erfüllt.

