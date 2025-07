Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Wie sparen sie im Sommer Wasser?

Die Natur nimmt Schaden unter der anhaltenden Dürre. Landwirtschaft und Gärtnereien kämpfen gegen die Trockenheit, Wälder sterben ab und Gewässer verlanden. Der ausbleibende Regen und Rekordtemperaturen sorgen jetzt schon für Hitzewellen, obwohl der Sommer doch gerade erst begonnen hat. In manchen Regionen wird bereits zum Wassersparen aufgerufen oder das Entnehmen von Gießwasser aus Gewässern verboten. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Verzichten Sie jetzt aufs Rasensprengen oder Blumengießen?

