Wegen Wartezeit am Geldautomaten: Zwei Männer schlagen sich krankenhausreif

Weil ein 35-Jähriger zu lange brauchte, um Geld abzuheben, eskalierte ein Streit zwischen ihm und einem weiteren Mann. Laut Polizei wurden beide Beteiligten ins Krankenhaus gebracht.

Nach der Eskalation warten beide Schläger auf die Polizei

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Einkaufszentrum in Neu-Ulm. Der Vorfall begann, als ein 35-Jähriger Geld an einem Bankautomaten abheben wollte. Ein weiterer Mann drängelte sich vor, weil ihm der 35-Jährige zu langsam erschien. Die Situation eskalierte von einem Streit zu einer kurzen Schlägerei. Schließlich beruhigte sich die Lage und beide Männer warteten auf das Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes. Die Beteiligten wurden leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt wegen Körperverletzung. (AZ)