Weihnachtsbaum am Münster läutet Festzeit ein

Seit 40 Jahren wird vor dem Ulmer Münster ein übergroßer Weihnachtsbaum aufgestellt. Der läutet dann traditionell den Beginn der Weihnachtszeit für die Stadt Ulm ein. Auch dieses Jahr hat die Stadt einen beeindruckenden Baum organisiert. Mit 19 Metern Höhe schmückt die 60 Jahre alte Tanne den Münsterplatz. Dabei musste sie nur einen kurzen Weg zurücklegen: In einem fünf Kilometer entfernten städtischen Kleingarten wurde sie noch am selben Tag gefällt und mit Polizeieskorte auf einem Schwertransporter in die Innenstadt gebracht. Hier wartete bereits ein Kranwagen der Feuerwehr, der die Tanne in die für sie vorgesehene Halterung einlassen sollte. Das gestaltete sich allerdings schwieriger als gedacht.

