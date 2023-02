Weißenhorn

vor 47 Min.

Abriss und Neubau beim V-Markt? Den Mietern wurde schon gekündigt

Plus Beim V-Markt in Weißenhorn stehen offensichtlich große Veränderungen an. Mieter haben eine Kündigung schon erhalten und reagieren zum Teil überrascht. Aber was ist geplant?

Von Michael Kroha

Der V-Markt in Weißenhorn ist nicht nur ein beliebter Ort zum Einkaufen. Es gibt dort unter anderem einen Arzt, ein Fitnessstudio und eine Kneipe. Autofahrer legen hier gerne auch mal einen Zwischenstopp ein, um bei der supermarkteigenen Tankstelle Sprit zu ergattern, der im Zweifel sogar um wenige Cent günstiger ist als anderswo. Doch auf dem Areal stehen demnächst ganz offensichtlich gravierende Veränderungen an - aber was genau? Ein Abriss und ein Neubau stehen im Raum.

