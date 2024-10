Auto kracht bei Unfall gegen Straßenlaterne und Gartenzaun: Frau wird leicht verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstag in Weißenhorn ist eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog eine 83-jährige Autofahrerin von der Kreuzstraße kommend in die Günzburger Straße ein. Dabei soll sie die Vorfahrt eines in der Günzburger Straße herannahenden Autos missachtet haben. Am Steuer saß hier ein 86-Jähriger.

Die Autos krachten im Einmündungsbereich zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes geriet der Wagen des 86-Jährigen ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte das Auto mit einer Straßenlaterne und anschließend mit einem Gartenzaun. Eine Mitfahrerin im Auto des Mannes wurde leicht verletzt. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. (AZ)