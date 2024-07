Bei der Firma Rupp in Weißenhorn wird im großen Stil gefeiert

Bei brütender Hitze wurde in der Benzstraße 17 in Weißenhorn zünftig gefeiert: Los ging's schon um 10 Uhr mit zünftiger Blasmusik.

Der Anlass: Das Unternehmen investierte einen mittleren Millionenbetrag in die neue Firmenzentrale der „Michael Rupp Bauunternehmung“. Beim Tag der offenen Tür machten die Menschen vom Angebot Gebrauch, durch das teilweise im 3D-Druck-Verfahren erstellte Gebäude zu schlendern. Und mit dem „B17“, angelehnt an die Adresse Benzstraße 17, einen neuen, mietbaren Veranstaltungsraum in Weißenhorn zu besuchen. (AZ)