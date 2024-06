Weißenhorn-Biberachzell

11:53 Uhr

Freie Bahn für Fische an der Ölmühle Biberachzell

Plus Mit Beharrlichkeit bringt ein Privatmann den ökologischen Umbau der Biber voran. Nicht nur er hofft, dass eine Initialzündung für weitere Verbesserungen folgt.

Von Thomas Vogel

Hermann Riebler hat einen prall gefüllten Leitz-Ordner mitgebracht zum Ortstermin bei der einstigen Ölmühle in Biberachzell. Es sammelt sich so allerhand Schriftverkehr mit allerhand Behörden an, wenn ein Bach wie in diesem Fall die Biber umgebaut werden soll, und sei es nur auf einem gerade einmal 35 Meter kurzen Abschnitt. Riebler möchte einen störenden Gewässerabsturz weg haben und noch zwei etwas niedrigere Schwellen. Das höhere Hindernis sei für Fische unüberwindlich, es verhindere ihre Wanderung. Riebler geht es also um eine ökologische Verbesserung und gleichzeitig verfolgt er ein Eigeninteresse. Denn er ist der Inhaber des Fischereirechts in einem rund fünf Kilometer langen Abschnitt bei Biberachzell, in dem die Hindernisse liegen. Das Gewässer selbst aber gehört der Stadt Weißenhorn, welche somit die Unterhaltspflicht hat.

Von seinem planvollen Vorgehen zeugt nicht nur der Ordner, sondern ebenfalls ein Fachgutachten, das der Initiator in Auftrag gegeben hat. Es enthält eine erste Planung, wonach die Schwellen durch eine sogenannte Raue Rampe ersetzt werden, mit „Störsteinen“ drinnen, welche „Turbulenzen erzeugen“, die „Strömung ablenken“ und „verschiedene mäandrierende Wasserkorridore“ ausbilden, so heißt es dort im Wortlaut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

