Feuerwehreinsatz: Gabelstapler gerät auf Firmengelände in Brand

In einem Betrieb in Weißenhorn ist am späten Donnerstagabend ein Gabelstapler in Brand geraten. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Fahrer des Staplers konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und setzte einen Notruf ab.

Zum Feuer war es laut Polizei gekommen, weil vermutlich heißes Metall an den Gabelstapler geriet. Der Brand konnte letztlich durch die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr Weißenhorn mit 25 Einsatzkräften vollständig gelöscht werden. Ein Übergreifen auf die Halle wurde verhindert.

Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf circa 80.000 Euro. Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort führte die Polizeiinspektion Weißenhorn und der Kriminaldauerdienst aus Memmingen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. (AZ)