Fußgängerin stürzt und verletzt sich: Polizei sucht Zeugen

Bereits am Dienstag, 13. August, ist eine Fußgängerin in Weißenhorn gestürzt und hat sich dabei so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt wurde. Erst jetzt wurde der Vorfall bei der Polizeiinspektion Weißenhorn gemeldet. Die 86-jährige Frau war an besagtem Dienstag, vermutlich in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr auf dem nördlichen Gehweg entlang der Reichenbacher Straße unterwegs. Sie kam im Bereich zwischen dem Aldi-Parkplatz und der östlich gelegenen Senioren-Wohnanlage zu Fall, als sie mit einem kräftigeren Mann mit Blinden- oder Krückstock zusammenstieß.

Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt, meldet die Polizei. Deshalb bitten die Ermittler darum, dass sich der unfallbeteiligte, aber bislang unbekannte Mann sowie mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 07309/96550 melden. (AZ)