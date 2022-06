Weißenhorn

06:30 Uhr

Gravestone werden den Stadtpark Weißenhorn erbeben lassen

Lokal Die Heavy-Metal-Legenden von Gravestone könnten in vielen Ländern spielen, sie treten aber lieber zu Hause in Weißenhorn auf. Noch größer ist das Interesse an Sido.

Von Ronald Hinzpeter

Buenos Aires scheint ein gutes Pflaster für deutsche Bands zu sein, denn die Toten Hosen spielen dort regelmäßig. Örtliche Veranstalter würden auch gerne die wiederauferstandenen Gravestone aus dem Illertal nach Argentinien holen. Dieser Wunsch wird allerdings unerfüllt bleiben, denn das ist der Band dann doch zu weit. Die bekommt nach wie vor Anfragen aus unterschiedlichen Winkeln der Welt. Doch um den Globus reisen möchte sie nicht. Wer die Band also sehen will, muss sich Tickets für ihren Freiluftauftritt im Weißenhorner Stadtpark am 17. Juni kaufen. Dort will sie auch mit einer Überraschung aufwarten.

