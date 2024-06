Großeinsatz am Clarentinerkolleg wegen Spielzeugwaffe: Polizei gibt Entwarnung

In Weißenhorn kam es zu einem Großeinsatz der Polizei. Mitgeteilt wurde eine Person mit "unklarer Bewaffnung". Es handelte sich um eine Spielzeugwaffe.

In Weißenhorn ist es am heutigen Mittwoch, 5. Juni, zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, gab es am Morgen eine "einzelne Mitteilung zu einer verdächtigen Person mit unklarer Bewaffnung im Bereich der Günzburger Straße". Jene männliche Person war gegen 11.30 Uhr festgestellt worden. Die Polizei gab danach Entwarnung: "Die Lage ist unter Kontrolle."

Jene männliche Person soll laut Polizei "minderjährig" sein. Die "unklare Bewaffnung" hat sich zwischenzeitlich als eine "Spielzeug-Schusswaffe" herausgestellt. Offenbar gibt es einen Bezug zu einer nahegelegenen Schule. Nach Informationen unserer Redaktion sollen Schüler dort einen Filmdreh mit Spielzeugwaffen vorbereitet haben und wurden dabei gesehen. Ein Polizeisprecher macht dazu derzeit keine Angaben. Die Ermittlungen hierzu laufen, heißt es. Gerüchte, wonach es sich um "Ritterspiele" gehandelt haben soll, kann er nicht bestätigen. Von "Ritterspielen" wisse er nichts.

Wegen eines Großeinsatzes der Polizei in Weißenhorn ist die Günzburger Straße aktuell gesperrt. Foto: Thomas Heckmann

Gesehen worden sei die Person am heutigen Mittwochmorgen, gegen 8.30 Uhr, im Bereich des Clarentinerkollegs. Ein Passant habe die Person gemeldet, so die Polizei. Es sei unklar gewesen, wohin die Person gegangen war.

Das Gebäude des Clarentinerkollegs, das im Fokus des Einsatzes stand, wurde in der Folge Raum für Raum abgesucht. Geräumt wurde es nicht. Hinweise zu Verletzten gibt es keine. Im nahegelegenen Kindergarten seien die Kinder im Gruppenraum versammelt worden, berichtet ein Vater eines der Kinder vor Ort. Sie sollen während des Großeinsatzes gesungen haben.

Polizeieinsatz mit Hubschrauber in Weißenhorn: "Momentan sind es Vorsichtsmaßnahmen"

Aufgrund der Nähe zu Schulen, Krankenhaus und Kindergarten seien die größeren Maßnahmen in Gang gesetzt worden, so ein Polizeisprecher am Morgen: Es waren "Vorsichtsmaßnahmen". Ein Großaufgebot rückte an, darunter ein gepanzertes Polizeifahrzeug. Ein Hubschrauber kreiste zudem über der Stadt, auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) war in den Einsatz eingebunden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Konkrete Lebensgefahr bestand nicht, so die Polizei. Es wurde dennoch darauf hingewiesen, den Bereich in der Günzburger Straße nördlich des dortigen Kreisverkehrs zu meiden. Die Gegend wurde abgesperrt. Ein Betreuungsteam der Polizei kam vor Ort und kümmerte sich um besorgte Eltern und Angehörige. Auch Rettungsdienst und Notfallseelsorger waren im Einsatz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ein Polizeisprecher erklärte: "Wir bitten Betroffene den Bereich weiträumig zu umfahren. Eltern, Freunde und Verwandte, die Informationen benötigen, sollen sich bitte an die Polizeiinspektion Weißenhorn wenden. Wer vor Ort ist, darf sich ebenfalls an die Polizei in der Herzog-Ludwig-Straße bei der Realschule in Weißenhorn wenden."

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.