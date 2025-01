Kreishandwerkerschaft feiert edel mit einem Schwarz-Weiß-Ball

Den roten Teppich hatte die Kreishandwerkerschaft vor der Fuggerhalle in Weißenhorn für die Gäste von „Dance & Dine – das Handwerk lädt ein“, einem Schwarz-Weiß-Ball, ausgerollt. Es war die zweite Auflage des Kreishandwerker-Balls nach seiner Premiere im Jahr 2024 und er begeisterte die rund 400 Gäste in der ausverkauften Fuggerhalle bis weit nach Mitternacht.

Kreishandwerksmeister Michael Stoll versprach einen Ball für Genuss, Tanz und Sinn und löste dieses Versprechen auch ein. Schon beim Sektempfang im Foyer der Fuggerhalle war zu beobachten, dass sich viele Besucherinnen und Besucher kannten und auf den Ball freuten. Unter die Innungsmitglieder mischten sich Gäste aus Politik und Wirtschaft, auch die Tanzbegeisterten kamen aus den beiden Landkreisen der Kreishandwerkerschaft.

Feines Tuch, feines Ambiente um das Tanzparkett

Gäste und Fuggerhalle hatten sich gleichermaßen fein gemacht, das Handwerk präsentierte sich edel. Wie viel Arbeit die Kreishandwerkerschaft in „Dance & Dine“ gesteckt hatte, lässt sich allenfalls erahnen. Der Auftakt auf dem Tanzparkett gehörte der Tanzsportabteilung des TSV Pfuhl, die mit ihrer akkurat getanzten Show Lust auf Tanzen machte. Die nötige Musik dazu lieferte zuverlässig die United Dance Band, die von Rock über Pop alles im Programm hatte, was sich gut tanzen lässt.

Für das Dinner war das Catering „Alte Mühle am See“ verantwortlich, deren Team nach einem vegetarischen Antipasti Teller je nach Wunsch eines der drei Menüs, die um souvid gegartes Rinderfilet, auf der Haut gebratenes Zanderfilet oder Steinpilzravioli mit Ricotta Füllung kreiert worden waren, zubereitet hatte. Immer freundlich servierten die Servicekräfte hunderte von Tellern, während des Essens spielte die United Dance Band feine Dinner-Musik. Es war ein stimmiges Gesamtkonzept, das das Team der Kreishandwerkerschaft um Geschäftsführerin Ulrike Ufken, Kreishandwerksmeister Michael Stoll und Günther Weindl, Obermeister der Bäckerinnung Günzburg, entworfen und umgesetzt hat.

Einrad-Comedy direkt aus Berlin

Zu den Höhepunkten des Abends zählten „Die Farellos“ aus Berlin mit ihrer rasanten Einrad-Comedy und witzig schräger Akrobatik. Eine Putzfrau auf dem Kreishandwerkerball? Auf jeden Fall, wenn es sich bei der Putzfrau um „Frau Schmidt“ handelt. Zusammen mit ihrem Partner Toni Farello war sie schon zum berühmten Zirkusfestival in Monte Carlo eingeladen und holte eine Auszeichnung. Auf einem Einrad die Showtreppe meistern, Seilspringen mit dem Einrad und als Steigerung seilspringend zu zweit auf dem Einrad war atemberaubend zum Zuschauen. Höchstleistungen auf dem Einrad gepaart mit Comedy und flotten Beats sicherten den beiden, die extra aus Berlin für den Kreishandwerkerball angereist waren, viel Applaus. Auch „Frau Schmidt“ freute sich im Gespräch über die „mega Stimmung“ in der Fuggerhalle.

Das Artistenpaar Die Farellos waren mit ihrer Einradshow aus Berlin angereist, Seilspringen auf dem Einrad war nur einer der Höhepunkte ihrer Show. Foto: Sandra Kraus

Zu denen, die begeistert geklatscht hatten, gehörte der Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard, der sich nach eigener Aussage zwar eher zu Guggenmusik und maskiertem Fasching hingezogen fühlt, den Schwarz-Weiß-Ball der Kreishandwerker am markanten Datum 25. Januar 25 aber trotzdem super findet. Oft auf der Tanzfläche zu sehen war Günzburgs stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab. Von der Stadt Weißenhorn begrüßte Kreishandwerksmeister Michael Stoll die zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz. In gewitzten Reimen ging Stoll auch die Innungen der Landkreise Günzburg und Neu-Ulm durch, begrüßte sie einzeln: „Das Handwerk ist eine Macht!“ Er betonte aber auch: „Ohne Sponsoren wäre dieser Ball so nicht machbar!“ Allein mit dem Ticketpreis von 94,50 Euro pro Person, der das Drei-Gänge-Menü und den Sektempfang beinhaltet, können die Ausgaben nicht gestemmt werden.

Narrneusia sorgt für einen geheimnisvollen Höhepunkt

Der dritte Showact des Abends nach einem sündhaft süßen Dessert vom Buffet gehörte der Faschingsgesellschaft Narrneusia. Nicht zum ersten Mal sagte Günther Weindl, Moderator des Kreishandwerkerballs, die Showtanzgruppe aus Neusäß an. Ein Auftritt der Narrneusia gehörte viele Jahre zum Bäckerball der Bäckerinnung Günzburg, der der Vorläufer des jetzigen Events ist. Ihr Programm dieses Jahr führte in die Welt des Verborgenen und Mystischen, öffnete die magische Tür in das Reich „Mysteria“ mit seinen fantasievollen Geschöpfen, Hexen, Zauberern und Elfen. Mit dabei war auch das Narrneusia Prinzenpaar Prinzessin Sarah I. und Prinz Matthias II., die als edles Herrscherpaar über ihr Königreich mit all den wundersamen Geschöpfen herrschen und die Magie des Faschings zu einem Genuss machen. Je später es wurde, desto mehr wurde die Bar, die von einem engagierten Handwerkerinnen- und Handwerker-Team gemeistert wurde, zum Anziehungspunkt. Quasi atemlos durch die Nacht ging es noch lange mit der United Dance Band und den Tanz- und Feierbegeisterten.