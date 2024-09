Nach Hochwasser: Die Lüftungsanlage in der Stadthalle ist ein wirtschaftlicher Totalschaden

Stark gelitten hat auch die Weißenhorner Stadthalle beim Hochwasser am 1. Juni: Die Keller wurden mit Grundwasser überflutet und massiv geschädigt. So lautete das Resümee von Claus Eckert vom Bauamt bei einem Ortstermin mit Mitgliedern des Stadtrats. In seiner Sitzungsvorlage schreibt er: „Die Lüftungsanlage aus dem Jahr 1994 sowie die Heizungsverteilung sind wirtschaftliche Totalschäden und müssen erneuert werden.“

