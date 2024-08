Nachfolgerin für Freya: „Die Bine“ Müller eröffnet eigene Kochschule

Patricia Steinbrecher gibt ihren Freya Concept Store in Weißenhorn auf. Ende August ist Schluss. Bei der 31-Jährigen stehen „räumliche und berufliche Veränderungen“ an, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion zu den Beweggründen sagte. Dass der Laden in der Kaiser-Karl-Straße nicht leer bleiben wird, hatte sie bereits durchblitzen lassen. Die Nachfolgerin ist in der Fuggerstadt keine Unbekannte. Ein Café aber wird es nicht mehr geben.

