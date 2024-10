Neues Nachhilfeangebot unterstützt Schülerinnen und Schüler in Weißenhorn

Nicht erst seit Corona verzeichnen die außerschulischen Lernangebote einen enormen Zuwachs. Oftmals reichen die Kapazitäten an Lehrpersonal und Räumlichkeit kaum aus, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. So ist es nur als Schritt in die richtige Richtung zu verstehen, nun auch in den ländlichen Regionen Nachhilfe institutionell anzubieten. Seit Anfang September hat in Weißenhorn das Lernstudio „Maucher & Kollegen“ seine Türen geöffnet.

Ralph Manhalter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißenhorn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Coronavirus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis