Weißenhorn

18:55 Uhr

"So heftig noch nie erlebt": Hochwasser-Helfer berichten vom Dauereinsatz

Boris Dobrzewski (mitte) war damals auch als Helfer im Ahrtal. An diesem Wochenende hat er mit seinen Kollegen von der Weißenhorner Wehr in seiner Heimatstadt geholfen.

Plus Feuerwehr und Rettungsdienst haben ein anstrengendes Wochenende hinter sich und noch geht die Arbeit nicht aus. Wir haben mit Ehrenamtlichen gesprochen.

Von Franziska Wolfinger

Da kommen schon Erinnerungen hoch, erzählt Boris Dobrzewski. Vor knapp drei Jahren war der Weißenhorner Feuerwehrmann im Ahrtal, als dort die Flut über die Menschen hereinbrach. Zufällig nahm er dort zu dieser Zeit an einer Schulung zum Thema Katastrophenschutz teil und blieb dann natürlich, um zu helfen. An diesem Wochenende hat er den Menschen hier in Weißenhorn geholfen, wie so viele andere Ehrenamtliche, deren Arbeit wohl noch längst nicht erledigt ist.

Die Pumpen der Feuerwehr in Weißenhorn laufen noch auf Hochtouren

Am Montagvormittag laufen noch viele Pumpen in Weißenhorn auf Hochtouren. Die Feuerwehr zieht von Haus zu Haus und befreit die letzten Keller von Wasser. Mit ihren Pumpen schaffen sie einige 100 Liter pro Minute. Ohne das Profigerät geht es bei diesen Wassermassen auch nicht mehr, beschreibt Dobrzewski. Manche Bürger hätten - in Ermangelung anderer Alternativen - versucht, mit Teichpumpen den gefluteten Kellern Herr zu werden. Ohne Chance.

